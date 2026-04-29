Film
Alles Schwindel
Die Katastrophe ist perfekt: Gustav Klimts weltberühmter "Kuss" wurde aus dem Museum gestohlen. Was für die einen ein Problem ist, ist für die anderen eine Rettung.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2012
- Datum:
Für den verarmten Grafen Leopold ist der Verlust des Bildes von Vorteil, denn nun kann er die Versicherungssumme für das im Familienbesitz befindliche Kunstwerk lukrieren. Für die Modedesignerin Isabella entsteht mit dem Diebstahl definitiv ein Problem zu viel.
Nicht nur liegt ihr Vater Albert, der das Bild in der Tatnacht bewachen sollte, nun mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus, er gesteht ihr auch noch, dass der gestohlene Klimt eine von ihm selbst angefertigte Fälschung ist. Dann geraten Leopold und Isabella aneinander, als jeder vom anderen glaubt, er sei der Dieb. Der Dieb allerdings hat ganz andere Sorgen.
Darsteller
- Isabella Wolf - Ursula Strauss
- Leopold von Hohensinn - Benno Fürmann
- Gloria von Hohensinn - Bibiana Zeller
- Albert Wolf - Udo Samel
- Nikolaus von Bathory - Karl Fischer
- Orth - Thomas Mraz
- Jukic - Magdalena Kronschläger
- Mautner - Petra Morzé
- Willi Seidl - Johannes Silberschneider
Stab
- Regie - Wolfgang Murnberger
- Drehbuch - Uli Brée, Rupert Henning, Gabriel Castaneda-Senn