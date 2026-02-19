2 unter Millionen

Zu sehr schmerzt die Enttäuschung, um fair teilen zu können. Von seinem Reichtum weiß die eigene Tochter, die Geld für eine Journalistenschule benötigt, ebenso wenig wie sein bester Freund Mehmet. Dass Henry auch bei seiner "Lieblingskollegin" Mona nicht mit offenen Karten spielt, kommt bei ihr nicht gut an. Sie erkennt Henry, für den sie mehr als nur Freundschaft empfindet, plötzlich nicht mehr wieder.