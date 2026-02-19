Hauptnavigation

Eine Frau und ein Mann neben einem Pferd.

Film

2 unter Millionen

Was tut mehr weh: die Frau nach 21 Ehejahren an ihren jüngeren Liebhaber zu verlieren – oder mit ihr nach der Trennung einen Lotteriegewinn teilen zu müssen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Sendetermin
29.03.2026
21:45 - 23:15 Uhr

Der Paketbote Henry will von seinem unverhofften Reichtum auf keinen Fall die Hälfte bei der Scheidung abgeben. Während seine Frau Ellen beim Neuanfang einen klaren Schnitt machen möchte, versucht er, die hoffnungslose Ehe zu retten – allerdings nur auf dem Papier.

Zu sehr schmerzt die Enttäuschung, um fair teilen zu können. Von seinem Reichtum weiß die eigene Tochter, die Geld für eine Journalistenschule benötigt, ebenso wenig wie sein bester Freund Mehmet. Dass Henry auch bei seiner "Lieblingskollegin" Mona nicht mit offenen Karten spielt, kommt bei ihr nicht gut an. Sie erkennt Henry, für den sie mehr als nur Freundschaft empfindet, plötzlich nicht mehr wieder.

Auch Ellen wundert sich, als sie erfährt, dass der chronisch abgebrannte Henry einen Traber aus einem professionellen Rennstall gekauft hat. Wo kommt das Geld her? Während es immer schwieriger wird, sein Geheimnis zu bewahren, arbeitet er an seinem Traum. Sein Pferd soll den "Großen Preis von Deutschland" gewinnen. Und damit das klappt, setzt Henry auf seine Maxime: auch an Loser glauben!


Besetzung


  • Henry Lafers - Oliver Mommsen
  • Mona Kubelik - Nadeshda Brennicke
  • Ellen Lafers - Jule Böwe
  • Mehmet Buballa - Kailas Mahadevan
  • Alexandra Ludwig - Anne Schäfer
  • Flo Lafers - Anna-Lena Schwing

Stab


  • Regie - Matthias Tiefenbacher
  • Drehbuch - Lothar Kurzawa, Claudia Kratochvil

