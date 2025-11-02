Film
2 Sturköpfe im Dreivierteltakt
Ein Freundschaftsdienst führt den abgebrannten Lebenskünstler Hans mit dem pedantischen Frührentner Joachim zusammen: Die alten Rivalen sollen für ihre "Ex" Isolde die Tanzschule führen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2017
- Datum:
- Sendetermin
- 02.11.2025
- 21:45 - 23:15 Uhr
- Ton
- AD
Denn diese will einen Beinbruch auskurieren. Die alten Rivalen müssen also an einem Strang ziehen, doch Isolde spielt sie gegeneinander aus. Sie sagt beiden, was sie hören möchten. Und weil jeder selbstherrlich auf seine Art loslegt, rumpelt es zunächst gewaltig.
Schon bald merken die Herren aber, dass es miteinander besser geht als allein - und dass sich ihre unterschiedlichen Charaktere eigentlich perfekt ergänzen: Joachim ist ein weitsichtiger Manager und guter Standardtänzer, der spontane Hans kann Menschen für sich einnehmen. So schaffen sie es, sogar den Ausfall der mitreißenden Tanzlehrerin Martha zu kompensieren. Zum Glück hat diese ihre Begabung an ihren Sohn Carlo weitergegeben. Auf Anhieb mischt der mit seinen Hip-Hop-Moves nicht nur die Seniorengruppe auf, sondern begeistert auch die frisch akquirierten Schulklassen.
Mit dem Dreiergespann kommt ein neuer Groove in die Tanzschule. Der Erfolg gefällt aber nicht allen. Die ersten Bewährungsproben für das "Dream-Team" lassen nicht lange auf sich warten.
Besetzung
- Uwe Ochsenknecht - Joachim Schiller
- Herbert Knaup - Hans Rückert
- Andrea L'Arronge - Isolde Benisch
- Jawad Rajpoot - Carlo
- Lisa Vicari - Sophie
- Sonia Diaz - Martha
Stab
- Thomas Kronthaler - Regie, Drehbuch
- Stephanie Kronthaler - Drehbuch