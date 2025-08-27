Film
12 Tage Sommer
Zwölf Tage mit einer Eselin zu Fuß von München auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze: Diesen Trip werden Vater Marcel und Sohn Felix sicher nicht vergessen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 27.08.2025
- 22:25 - 00:00 Uhr
- Ton
- AD
Was als Erziehungsmaßnahme für den pubertierenden Sohn gedacht ist, wird zur dramatisch-komischen Belastungsprobe für beide. Denn nicht nur Felix hadert mit sich und der Beziehung zu seinem meist abwesenden Vater, auch Marcel steht vor einem neuen Lebensabschnitt.
Während Eselin Maria bei der Wanderung stoisch das Tempo vorgibt, sind die beiden Dickköpfe auf sich selbst zurückgeworfen. Neben den Herausforderungen einer Bergtour begegnen Vater und Sohn auch einigen ungewöhnlichen Menschen, die ihnen ihre eigenen Sehnsüchte und Ängste widerspiegeln und sie so einander näherbringen.
Besetzung
- Marcel - Mehdi Nebbou
- Felix - Yoran Leicher
- Elisabeth - Monika Baumgartner
- Despina - Amira Demirkiran
- Henning, Reinhold, Corvin - Michael Kranz
- Jugendrichterin - Franziska Schlattner
- Eva - Claudia Graf
Stab
- Regie - Dirk Kummer
- Drehbuch - Jacob Fuhry