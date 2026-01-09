Familie Bundschuh - Wir machen Abitur

Schwager Hadi und seine hochschwangere Frau Rose werden zu Nachbarn auf Zeit. Gerald ist bedient, weil er weiß, dass er diese Nervensägen jetzt wochenlang ertragen muss. Zu allem Überfluss kauft sich Gundulas Mutter Ilse das Haus nebenan und wird zur tyrannischen Nachbarin.



Gundula steht noch vor anderen Herausforderungen: Als Elternbeirat soll sie vorübergehend eine Schüler-Theater-AG mit Integrationskurs für Migrantenkinder übernehmen. Noch ahnt sie nicht, welche Probleme ihr mit den temperamentvollen Schülern ins Haus stehen. Bald weiß sie nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Die ganze Familie spart nicht mit Ratschlägen.



Am Abend der Theateraufführung beginnen bei Rose die Wehen. Nach einer halsbrecherischen Fahrt in die Klinik fällt Hadi im Kreißsaal in Ohnmacht: Sein Söhnchen ist schwarz.