Film
Familie Bundschuh - Wir machen Abitur
Turbulente Ereignisse halten Gundula und Gerald Bundschuh auch in der Folge "Familie Bundschuh – Wir machen Abitur" in Trab.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2019
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.11.2026
Gundula und Gerald bleibt nichts erspart. Gerade haben sie sich von der geplatzten Hochzeit ihres ältesten Sohnes erholt, da fährt ein altmodisches Wohnmobil vor.
Schwager Hadi und seine hochschwangere Frau Rose werden zu Nachbarn auf Zeit. Gerald ist bedient, weil er weiß, dass er diese Nervensägen jetzt wochenlang ertragen muss. Zu allem Überfluss kauft sich Gundulas Mutter Ilse das Haus nebenan und wird zur tyrannischen Nachbarin.
Gundula steht noch vor anderen Herausforderungen: Als Elternbeirat soll sie vorübergehend eine Schüler-Theater-AG mit Integrationskurs für Migrantenkinder übernehmen. Noch ahnt sie nicht, welche Probleme ihr mit den temperamentvollen Schülern ins Haus stehen. Bald weiß sie nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Die ganze Familie spart nicht mit Ratschlägen.
Am Abend der Theateraufführung beginnen bei Rose die Wehen. Nach einer halsbrecherischen Fahrt in die Klinik fällt Hadi im Kreißsaal in Ohnmacht: Sein Söhnchen ist schwarz.
Darsteller
- Gundula Bundschuh - Andrea Sawatzki
- Gerald Bundschuh - Axel Milberg
- Ricarda - Amber Marie Bongard
- Matz - Levis Kachel
- Ilse Schultze - Thekla Carola Wied
- Hadi Schultze - Stephan Grossmann
- Rose Schultze - Eva Löbau
- Susanne Bundschuh - Judy Winter
- Herr Mussorkski - Uwe Ochsenknecht
- Nadine Mussorkski - Josepha Walter
Stab
- Regie - Thomas Nennstiel
- Drehbuch - Florian Hanig