Ihr seid natürlich eingeladen

Wichtige Fragen stellen sich: Warum muss Candy ausgerechnet Candy heißen? Und aus was für einer Familie kommt sie? Als die Bundschuhs Rolfi und Candy nebst Familie am Gartentor erwarten, erleben sie eine Überraschung: Candy und ihr Vater sind schwarze Amerikaner. Da wird sich die Verwandtschaft das Mundwerk ordentlich zerreißen! Gerald als Vater ist gefordert, denn er hat immer behauptet, sattelfest im Englischen zu sein. Was er nicht weiß: Schwiegervater Reginald war mal als GI in Deutschland und versteht Deutsch, was er aber erst einmal verschweigt.



Und so trifft der neugierige, klatschsüchtige Bundschuh-Clan auf einen hochschwangeren, kaugummikauenden Teenager, seinen Vater Reginald, seines Zeichens Gebrauchtwarenhändler, und dessen undurchsichtige, junge Begleiterin namens Consuela. Schon die Vorbereitungen zur Hochzeits-Grillparty im Garten drohen ernsthaft zu entgleisen. Am Tag der Trauung streikt die Hochzeitslimousine, Gerald verrenkt sich den Fuß, und dann droht die ganze Hochzeit zu platzen, denn wie sich herausstellt, ist Candys Baby gar nicht von Rolfi, sondern von einem ganz anderen jungen Mann. Die Familie und das Fest versinken in Turbulenzen.