Erzgebirgskrimi

Film
Tödliche Abrechnung
Bei einer Waldführung sieht Altförster Georg Bergelt, wie ein Kletterer eine steile Felswand hinabstürzt. Die Kommissare entdecken, dass der Mann zum Zeitpunkt des Sturzes bereits tot war.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.09.2027
- Ton
- UT
- AD
Es handelt sich um Dr. Lenhard Hellmann, den Gründer eines innovativen und erfolgreichen Textil-Start-ups in Chemnitz. Seine beiden Geschäftspartner, Julia Jacobi und Phillip Mertens, zeigen sich erschüttert über den Tod ihres Kollegen.
Julia Jacobi war zudem die Lebenspartnerin von Lenhard Hellmann.
Die Kommissare Robert Winkler und Karina Szabo werden gleich mit zwei Überraschungen konfrontiert: Die Leiche war vor dem Sturz eingefroren, und von Lenhards Smartphone wurden noch nach dem Sturz Nachrichten gesendet. Adressatin war unter anderen Frau Prof. Köhler, die Leiterin der Textilhochschule in Zwickau. Gemeinsam mit Lenhard arbeitete sie an der Entwicklung innovativer medizinischer Textilien. Dr. Hellmann war dabei angeblich ein Durchbruch gelungen: eine Textilhülse mit integrierten Leitfasern für die Nervenbahnen.
Auch der alteingesessene Textilunternehmer Bernd Lauber hatte regen SMS-Verkehr mit Lenhard – er hatte sich in der Hoffnung auf Rendite finanziell umfassend an dem Forschungsauftrag beteiligt. Seine Nichte Lissy Krömer gerät ebenfalls unter Verdacht, war sie als Mit-Initiatorin doch erstaunlicherweise gerade dann aus Lenhards Dunstkreis verschwunden, als der Erfolg seiner Firma sich abzeichnete. Nach und nach tauchen immer mehr Verdächtige auf, für die der Tod des Genies Lenhard Hellmann vorteilhaft zu sein scheint. Robert Winkler und Karina Szabo ermitteln in alle Richtungen.
Die Försterin Saskia Bergelt bittet zudem Robert um Hilfe, denn sie erhält kryptische Nachrichten und mysteriöse Besuche im Forsthaus, die auf einen Vorfall in ihrer familiären Vergangenheit deuten.
Darsteller
- Robert Winkler - Kai Scheve
- Saskia Bergelt - Teresa Weißbach
- Karina Szabo - Lara Mandoki
- Georg Bergelt - Andreas Schmidt-Schaller
- Phillip Mertens - Tobias Schormann
- Maik Baumann - Adrian Topol
- Dr. Elena Kulikova - Masha Tokareva
- Prof. Dr. Sybille Köhler - Sophie von Kessel
- Bernd Lauber - Jörg Pose
- Lissy Krömer - Frida-Lovisa Hamann
- Kerstin Bergelt - Franziska Junge
- Julia Jacobi - Julia Hartmann
- Dr. Lenhard Hellmann - Robin Sondermann
- Georg Bergelt (jung) - Robert Oschatz
- Mutter Bergelt (jung) - Ulrike Knobloch
- Kerstin Bergelt (jung) - Lotta Herzog
- Saskia Bergelt (jung) - Alma und Smilla Löhr
- und andere -
Stab
- Regie - Marcus Ulbricht
- Autor - Rainer Jahreis