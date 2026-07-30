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Film

Fernsehfilm, Deutschland 2023

Saskia Bergelt findet in einem Stollen ein zwei Tage altes, stark unterkühltes schwarzes Baby. Winkler und Szabo decken bei ihren Ermittlungen die Tragödie einer alteingesessenen Familie auf.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.08.2026
Ton
UT
AD

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sendetypical erzgebirgskrimi

Erzgebirgskrimi

Das verzweifelte Ehepaar Frank und Corinna Ott, das in Hartenstein eine Stellmacherei mit Herstellung von Schlitten betreibt, meldet seine 16-jährige Tochter Mia als vermisst. Die Kommissare Winkler und Szabo vermuten schnell einen Zusammenhang.

Saskia kümmert sich um das Baby, das sich tatsächlich als Mias Kind herausstellt. Kurz darauf findet Karina Szabo beim morgendlichen Baden in einem kleinen See die Leiche der jungen Mutter. Die Spurenlage deutet auf einen gewaltsamen Tod hin.

Robert Winkler findet Zugang zu Mias verschlossenem Zwillingsbruder Moritz und erfährt von ihm, dass Mia seit ein paar Monaten in den jungen Geflüchteten Ado verliebt war, der in der Nähe bei einer Pflegemutter untergekommen ist. Für Ralph Ott, Mias rechtsradikal denkenden Onkel, ist Ado der Täter. Doch er gerät selbst ebenso in Verdacht, schuld an Mias Tod zu sein. Auch die Eltern und Moritz verhalten sich bei aller Trauer verdächtig, verschleiern moralische und finanzielle Konflikte. Die gewünschte Übergabe der traditionsreichen Stellmacherei an die nächste Generation offenbart ein unterschiedliches Maß an Heimatverbundenheit und verschiedene Zukunftspläne.

Winkler und Szabo stoßen bei ihren Ermittlungen auf Idealisten und Ideologen, auf Vorurteile und auf eine zerrüttete Familie. Währenddessen überlegt Saskia, das Baby als Pflegekind aufzunehmen – gegen den Widerstand ihres Vaters.

Als bei einem dramatischen Showdown die Emotionen hochkochen, scheint der Fall aufgeklärt zu sein. Doch Robert Winkler ist noch nicht überzeugt und folgt seinem Instinkt.

Darsteller

  • Robert Winkler - Kai Scheve
  • Karina Szabo - Lara Mandoki
  • Saskia Bergelt - Teresa Weißbach
  • Georg Bergelt - Andreas Schmidt-Schaller
  • Maik Baumann - Adrian Topol
  • Dr. Elena Kulikova - Masha Tokareva
  • Ralph Ott - Götz Schubert
  • Corinna Ott - Katharina Wackernagel
  • Frank Ott - Peter Schneider
  • Moritz Ott - Claude Albert Heinrich
  • Ado Nyangabo - Seedy Touray
  • Mia Ott - Kya-Celina Barucki
  • Frau Fritzsche - Katharina Spiering
  • Dr. Hañova - Johanna Munzarova
  • Esther Lipps - Rika Schlegel
  • Polizeihauptmeister Wagner - Thomas Bading
  • Baby - Hailey Griffin
  • und andere -

Stab

  • Regie - Thorsten M. Schmidt
  • Autor - Susanne Schneider

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