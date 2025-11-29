Film
Ella Schön - Sturmgeschwister
Ungewöhnliche Kundschaft: Ella soll zwei pubertierende Schwestern gegen ihre Eltern vertreten. Die beiden Mädchen fühlen sich nicht genug geliebt und wollen von zu Hause ausziehen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2019
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 29.11.2025
- Ton
- UT
- AD
Die Mädchen ziehen in Christinas Baumhaus ein, Ravioli aus der Dose inklusive. Christina kennt die Eltern, Besitzer einer Fischbrötchenbude am Hafen, und versucht, zu vermitteln. Leider erfolglos. Ella kommt schließlich hinter ein berührendes Familiengeheimnis.
Unterdessen holt die beiden Freundinnen die Vergangenheit erneut ein - in Gestalt von alten Briefen des verstorbenen Thomas. Der sehr unterschiedliche Umgang mit der aufwühlenden Post treibt erneut einen Keil zwischen die beiden Frauen.
Nach den missglückten Dates mit Jannis ist die Beziehung mit Ella auf Sparflamme. Dies ändert sich schlagartig, als eine alte Schulfreundin von Jannis auftaucht, die sich gehörig an ihn ranschmeißt.