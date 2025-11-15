Film
Schiffbruch
Die ungewöhnliche Wohngemeinschaft von Ella und Christina wird ein weiteres Mal ins Wanken gebracht, als der Vater von Christinas Sohn Ben plötzlich auftaucht und ihn kennenlernen will.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.11.2026
- Ton
- UT
- AD
Vor Gericht muss Ella einen Konflikt zwischen Naturschützern und Geschäftsleuten klären, die um einen Hotelbau im idyllisch gelegenen Nothafengebiet streiten. Dass ausgerechnet Christinas Mutter Katrin in den Streit verwickelt ist, macht es für Ella nicht leichter.
Ella findet heraus, dass hinter dem Engagement von Katrin ein persönliches Geheimnis steckt. Eigentlich bräuchte Ella Christinas Hilfe und Unterstützung, um Katrins komplizierte Emotionen zu verstehen und die richtigen Schlüsse zu ziehen, doch diese zeigt ihr die kalte Schulter. Sie wirft ihr vor, hinter ihrem Rücken eingefädelt zu haben, dass Ben mit seinem Vater zu einem einwöchigen Überraschungstrip nach London abreist. Ella fühlt sich zu Unrecht beschuldigt, und die Fronten verhärten sich. Wird ihre Freundschaft der Belastungsprobe standhalten?
Darsteller
- Ella Schön - Annette Frier
- Christina Kieper - Julia Richter
- Hans Kollkamp - Rainer Reiners
- Jannis Zagorakis - Josef Heynert
- Ben Kieper - Oscar Brose
- Klara Kieper - Zora Müller
- Katrin Kieper - Lina Wendel
- Friedrich Teetz - Reiner Schöne
- Nils Hagebrecht - Marc Ben Puch
- Viktoria Brahms - Cordelia Wege
- Ulla Lüttjens - Tanja Schleiff
- Henni - Gisa Flake
- Henner Lange - Florian Kleine
- Jochen Meckmann - Rainer Frank
- Katja Martin - Merle Collet
- Jan Wessels - Thilo Prothman
- und andere -
Stab
- Regie - Holger Haase
- Autor - Elke Rössler