Ella steht unter Schock: Die angehende Anwältin mit Asperger-Autismus verliert ihr Zuhause durch einen Brand und somit auch die Wohngemeinschaft mit Freundin Christina und deren Kindern.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.11.2026
Die Aufregung auf Fischland hört nicht auf. Christinas Sohn Ben ist in einen Autounfall mit Fahrerflucht verwickelt, den seine Freundin Juli verursacht hat. Ella soll Juli vor Gericht verteidigen, doch dafür muss sie erst hinter das Geheimnis des jungen Paares kommen.

Nach dem Brand zieht Ella ins Hotel, Christina mit den Kindern zu ihrer Mutter auf deren Hausboot. Obwohl die streng rationale Ella zunächst überzeugt ist, dass ihr der Verlust von Haus und Umfeld nichts ausmacht, zeigt sich schon bald, dass ihr das Fehlen von Bezugspersonen und gewohnter Struktur stärker zusetzt als gedacht.

Als es dann auch noch in der Kanzlei ihres Chefs Kollkamp so schlecht läuft, dass er sie freistellen muss, die Beziehung zu ihrem On-off-Lover Jannis schwer leidet und sie Aussicht auf ihren alten Job in Frankfurt hat, wackelt Ellas Fundament auf Fischland.

Darsteller

  • Ella Schön - Annette Frier
  • Christina Kieper - Julia Richter
  • Hans Kollkamp - Rainer Reiners
  • Jannis Zagorakis - Josef Heynert
  • Ben Kieper - Oscar Brose
  • Klara Kieper - Zora Müller
  • Katrin Kieper - Lina Wendel
  • Friedrich Teetz - Reiner Schöne
  • Henni - Gisa Flake
  • Juli Dücker - Lara Feith
  • Henner Lange - Florian Kleine
  • Dr. Bierstädt - Ulrich Milde
  • Greta Maier - Heike Hanold-Lynch
  • Frau Packebusch - Marlen Ulonsla
  • Klaus - Steven Merting
  • Britta - Simone Kabst
  • Herr Hahnsen - Frank Kessler
  • Herr Hofmann - Stephan Tölle
  • und andere -

Stab

  • Regie - Holger Haase
  • Autor - Simon X. Rost

