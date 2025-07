Ein Sommer auf Langeoog

Levke ist in Antonias Kopf – nach ihrem Vater – Hassobjekt Nummer zwei, war sie doch schuld an der ganzen Misere. Dass Levke eine kluge und sympathische Frau ist, die Antonia warmherzig auf dem Binderhof willkommen heißt, passt daher nicht in Antonias Weltbild. Da Herbert weiterhin verschwunden bleibt, nimmt sie widerwillig das Angebot an, auf dem Pferdehof zu übernachten. So kurzfristig würden sie und ihr mitgereister Sohn Linus auf der Insel zur Hochsaison kein Quartier auftreiben.