Ein Sommer auf Langeoog

Antonia Hofmaier hat es eilig. Den Notartermin auf Langeoog möchte sie so rasch wie möglich hinter sich bringen. Nach rund 20 Jahren wird sie dort auf ihren Vater Herbert treffen, der sie und ihre Mutter Elke verlassen hatte, um mit der deutlich jüngeren Pferdetherapeutin Levke Binder in ein neues Leben zu starten. Antonias Mutter hatte sich nie scheiden lassen, und Antonia hatte sich mit ihr solidarisiert, besonders, als Herbert weder an ihrer Abiturfeier noch an der Geburt seines Enkels Linus irgendwie Anteil genommen hatte.



Levke ist in Antonias Kopf – nach ihrem Vater – Hassobjekt Nummer zwei, war sie doch schuld an der ganzen Misere. Dass Levke eine kluge und sympathische Frau ist, die Antonia warmherzig auf dem Binderhof willkommen heißt, passt daher nicht in Antonias Weltbild. Da Herbert weiterhin verschwunden bleibt, nimmt sie widerwillig das Angebot an, auf dem Pferdehof zu übernachten. So kurzfristig würden sie und ihr mitgereister Sohn Linus auf der Insel zur Hochsaison kein Quartier auftreiben.



Um nicht gemeinsam mit Levke essen zu müssen, flieht Antonia ins Dorfrestaurant "Seekrug", dessen Betreiber Tjärk Antonias Seele zum Schwingen bringt. Es knistert gehörig zwischen den beiden. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, beschließt Antonia, sich des traumatisierten Hengstes Paco anzunehmen. Durch einen Autounfall ist das Tier hochgradig verstört. Als Therapiepferd taugt es nicht mehr. Daher wollte Herbert Pacos famosen Stammbaum versilbern und ihn wenigstens als Zuchthengst verkaufen. Dazu muss er sich allerdings in einen Hänger führen lassen – ein Unterfangen, das noch nicht einmal Levke gelingt. Obwohl Antonia und Paco einen Draht zueinander haben, kommt auch sie nicht an das Tier heran.



Dafür lernt Antonia, dass auch Levkes Leben an Herberts Seite nicht so einfach war, wie es ihr, Antonia, scheint. Ihr Panzer bekommt Risse. Je mehr Antonia ihre Vergangenheit aufräumt, desto mehr Nähe lässt Paco zu. Die gemeinsamen Momente tun beiden gut.



Als die Küstenwache Herberts leeres Segelboot findet, ist Antonia weit entfernt, weiter mit Levke zu hadern. Im Schmerz sind beide vereint.