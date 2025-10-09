Ein Sommer in Island

Wo genau hat Rosalie damals gelebt, wo sich wohlgefühlt? Warum hat sie Island verlassen, wenn ihr Tagebuch verrät, dass sie dort die glücklichste Zeit ihres Lebens verbracht hatte?



In Island ist das Leben unkompliziert, und jeder kennt jeden. Jette wohnt bei der freiheitsliebenden Freya, deren drei Kinder bereits aus dem Haus sind und mit der sie sich auf Anhieb versteht – auch, was den "Blick auf die Männer" ausmacht. So entdeckt Jette auf ihrer ungewöhnlichen Reise nicht nur die Schönheiten dieser verzauberten Landschaft, sondern sie wird auch mit ungewöhnlichen Menschen, Begebenheiten und einem Land scheinbarer Widersprüche konfrontiert.



Die Elfenbeauftragte Alrún kennt die "Wohnungen" der Elfen und Trolle und kommuniziert mit ihnen. Andri, der als Tourguide sein Geld verdient, komponiert isländische Elektromusik, und die temperamentvolle Freya lebt und arbeitet in einem wunderschönen Haus abgeschieden am Meer.



Als Jette erfährt, dass Freya die Tochter von Rosalies großer isländischer Liebe Harkon ist und dieser Zeit seines Lebens dieser Liebe nachgetrauert hat, versteht sie, dass Freya ungern mit Jette über Rosalie und Harkon sprechen mag. Freya schaut lieber nach vorn statt zurück.



Ihre Großherzigkeit und Freizügigkeit enden dann aber, als sich Jette und Andri ineinander verlieben. Andri ist Freyas Sohn und zehn Jahre jünger als Jette. Zudem soll er in ein paar Wochen mit seinem Musikstipendium nach New York reisen. Andri zeigt Jette erst einmal seine wunderschöne Heimat und unterstützt sie darin, Rosalies Geschichte zu entdecken und so den "richtigen" Platz zu finden, um deren letzten Wunsch zu erfüllen. Jettes Mission ist beendet.



Das Schicksal scheint sich zu wiederholen. Wird Jette Island verlassen und dem jungen Andri das Herz brechen, wie einst Rosalie Harkon? Oder wird Jette das Glück fassen und entgegen allen Konventionen eine ungewöhnliche Liebe wagen – vielleicht sogar länger als einen Sommer lang?



Auf jeden Fall scheinen die Elfen und Trolle ihre Finger im Spiel zu haben, als der Vulkan Eyjafjallajökull im entscheidenden Moment ausbricht.