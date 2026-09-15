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Dora Heldt: Unzertrennlich

Buchhändlerin Christine hat den Blues: Ihr 40. Geburtstag steht bevor, und ihre Affäre mit Richard läuft auch nicht rund. Er ist verheiratet und macht keine Anstalten, daran etwas zu ändern.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2014
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 12.09.2027
Ton
UT

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Dora Heldt

Zu allem Überfluss kann Christine ihren Kummer nicht mit ihrer besten Freundin Doro teilen, weil die nichts von der Affäre weiß. Da erhält Christine den Auftrag für eine Kolumne in einer Frauenzeitschrift und trifft auf den attraktiven Chefredakteur Sven.

Und weil Richard sie noch immer hinhält, lässt sich Christine gern auf einen kleinen Flirt mit Sven ein. In all dem Gefühlschaos merkt sie jedoch nicht, dass sie Freundin Doro sträflich vernachlässigt. Als Doro auch noch erfährt, dass Christine sie monatelang belogen hat, droht die Freundschaft zu zerbrechen.

Mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt es auch Dennis, Doros schwuler Mitbewohner, der mit Freund Kai seine Hochzeit plant. Seine kapriziöse Mutter Angela, die überraschend aus Los Angeles angereist ist, ahnt nichts von der Homosexualität ihres Sohnes. Dennis verstrickt sich immer mehr in Lügen und setzt damit seine Beziehung zu Kai aufs Spiel. Und auch Christine erkennt, dass echte Freundschaft die Wahrheit verträgt.

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