Film
Ewige Jugend
Commissario Brunetti stößt in "Donna Leon - Ewige Jugend" auf einen Unfall, der keiner war. Eine junge Frau ist nach einem Sturz dazu verdammt, geistig auf dem Stand eines Kindes zu bleiben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 11.10.2026
- Ton
- AD
- Guido Brunetti - Uwe Kockisch
- Paola Brunetti - Julia Jäger
- Vice-Questore Patta - Michael Degen
- Sergente Vianello - Karl Fischer
- Alvise - Dietmar Mössmer
- Signorina Elettra - Annett Renneberg
- Manuela - Nadja Bobyleva
- Sandro Vittori-Ricciardi - Max von Thun
- Contessa Lando-Continui - Hildegard Schmahl
- i 10 Andreas Pietschmann Teo Lando-Continui - Andreas Pietschmann
Besetzung
- Regie - Sigi Rothemund
- Drehbuch - Jens-Frederik Otto
Stab
- Regie - Sigi Rothemund
- Drehbuch - Jens-Frederik Otto