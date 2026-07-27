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Film

Ewige Jugend

Commissario Brunetti stößt in "Donna Leon - Ewige Jugend" auf einen Unfall, der keiner war. Eine junge Frau ist nach einem Sturz dazu verdammt, geistig auf dem Stand eines Kindes zu bleiben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 11.10.2026
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Donna Leon
  • Guido Brunetti - Uwe Kockisch
  • Paola Brunetti - Julia Jäger
  • Vice-Questore Patta - Michael Degen
  • Sergente Vianello - Karl Fischer
  • Alvise - Dietmar Mössmer
  • Signorina Elettra - Annett Renneberg
  • Manuela - Nadja Bobyleva
  • Sandro Vittori-Ricciardi - Max von Thun
  • Contessa Lando-Continui - Hildegard Schmahl
  • i 10 Andreas Pietschmann Teo Lando-Continui - Andreas Pietschmann

Besetzung

  • Regie - Sigi Rothemund
  • Drehbuch - Jens-Frederik Otto

Stab

  • Regie - Sigi Rothemund
  • Drehbuch - Jens-Frederik Otto

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