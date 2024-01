Hinter den Herstellungsprozessen in traditionellen Gesellschaften wie Afrika, in frühindustriellen wie Indien und in hochindustriellen wie Europa und Japan werden unterschiedlichste ökologische und ökonomische Bedingungen und Zustände sichtbar.



Harun Farocki entlarvt in seinem Dokumentarfilm "Zum Vergleich" (2008) mit den Mitteln des "Direct Cinema" und des Essayfilms immer wieder die Zusammenhänge zwischen Technik, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.



Farocki wäre am 9. Januar 2024 80 Jahre alt geworden. 3sat erinnert mit "Zum Vergleich" (Erstausstrahlung: 04.11.2009) an den vielseitigen Filmemacher, Videokünstler und Autor.