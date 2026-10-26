Zum Vergleich

Von der kleinsten künstlichen Baueinheit bis zum fertigen Bauwerk. Der Film-Essay begleitet die Ziegelherstellung in Burkina Faso, Indien, Frankreich und Deutschland. Frauen formen Ziegel, Männer bauen Häuser. Menschen an Maschinen, Maschinen ohne Menschen. Von der Handarbeit bis zur reinen Technik.



Dabei werden hinter den Herstellungsprozessen in traditionellen Gesellschaften wie Afrika mit ihrer körperlichen Arbeit, in frühindustriellen wie Indien und in hochindustriellen wie Europa und Japan, wo Maschinen die Herstellung prägen, unterschiedlichste ökologische und ökonomische Bedingungen und Zustände sichtbar.



Der 2014 verstorbene Filmemacher und Autor Harun Farocki entlarvt in seinen Arbeiten mit den Mitteln des „Direct Cinema“ und des Essayfilms immer wieder die Zusammenhänge zwischen Technik, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Viele seiner Kino- und Fernsehproduktionen wurden international ausgezeichnet. Der Film wurde 2009 auf der Duisburger Filmwoche gezeigt.