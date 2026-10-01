Sowohl der Beginn als auch das Ende der Autoindustrie in Bochum wurden in Detroit besiegelt.



Nach dem Ende des Industriezeitalters sind die Menschen hier wie da auf der Suche nach einer neuen Identität. Der Film stellt sowohl die Bewohner vor, die von den Entwicklungen betroffen sind und deren Lebensrealität davon bestimmt wird, als auch die Akteure des Wandels – Planer, Wissenschaftler und Politiker –, die große Versprechungen machen und Visionen für eine mehr als ungewisse Zukunft entwerfen.



Trotz aller Unterschiede verbindet die Menschen in Bochum wie in Detroit das Verlangen nach einem würdevollen und glücklichen Leben, und die filmische Reise durch die beiden Städte wird zu einer Reise in die Herzen ihrer Menschen.



Der Dokumentarfilm "We Are All Detroit - Bochum, eine Stadt im Wandel" von Michael Loeken und Ulrike Franke wurde im Rahmen des 31. Kinofestes in Lünen mit einer LÜDIA 2021 ausgezeichnet. Der Publikumspreis war erstmals mit einem Preisgeld von 15.000 Euro dotiert. Er war außerdem für den Deutschen Filmpreis 2022 nominiert.