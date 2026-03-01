Und das, obwohl auch deutsche Polizeibehörden mit der Palantir-Software Gotham arbeiten: Das erfolgreiche und gleichzeitig umstrittene Datenanalyse-Programm ist darauf spezialisiert, große Mengen an Daten zu bündeln und zu visualisieren, mit dem Ziel der Informationsgewinnung und Überwachung. Gotham kann über digitale Datenanalysen weltweit Profile einzelner Menschen erstellen.



Die Software unterstützt Geheimdienste, Militär und Polizeibehörden, letztere auch in Hessen und Bayern, mit Informationen, die zum Beispiel im Bereich der Terrorismusbekämpfung eingesetzt – oder zum gezielten Töten genutzt werden können. Derzeit ist Palantir ein wichtiger Partner der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland.



Die Firma wurde groß mit ihrer Arbeit für die CIA und NSA. Mit ihrer Hilfe soll Osama Bin Laden zur Strecke gebracht worden sein. An der Börse war Palantir 2024 zeitweise über 220 Milliarden US-Dollar wert. Der eine Gründer, Peter Thiel, ist ein rechter Libertärer und Trump-Unterstützer. Der andere, Alex Karp, bezeichnet sich selbst als "Neomarxisten und Linken". Er hat in Frankfurt am Main in Philosophie promoviert, erwähnt gern, dass seine Eltern "Hippies" waren. Für seine Mitarbeitenden bietet er auch schon mal Thai-Chi-Kurse an – und unterrichtet selbst. Heute führt er als CEO die größte kommerzielle Überwachungsfirma der Welt. Forbes schätzt sein Vermögen auf 9,7 Milliarden US-Dollar.



Der Dokumentarfilm "Watching you - Die Welt von Palantir und Alex Karp" wirft einen Blick auf einen der geheimnisvollsten und mächtigsten Männer unserer Zeit. Dokumentarfilmer Klaus Stern über sein Projekt: "Karp gibt so gut wie nie Interviews, die Firma Palantir ist wie eine verschlossene Auster. Unzugänglich für jegliche Art von Berichterstattung über sie. Schlecht für einen beobachtenden Dokumentarfilm! Aber eine schöne Herausforderung für mich, zumal Alex Karp schon 2017 behauptete, Palantir werde bald 'das wichtigste Softwareunternehmen in der Welt' sein."