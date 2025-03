Der dabei entstandene Dokumentarfilm "Vogelperspektiven" hält das vielfältige Vogelleben in beeindruckenden Naturfilmbildern fest. "Vogelperspektiven" ist aber auch ein Film über die Notwendigkeiten, die sich aus der täglich prekärer werdenden Klimakrise ergeben.



Der "stumme Frühling" ist keine ferne Realität mehr - weltweit. Trotzdem ist für uns kein Tier so allgegenwärtig wie der Vogel. Doch obwohl der Himmel für Vögel keine Grenzen hat, gibt es immer weniger Lebensraum für sie. Erst langsam wird sich der Mensch der Dimension und der Konsequenzen der Naturzerstörung bewusst. Wir sind Zeugen des größten Artensterbens seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Vögel sind dabei wichtige Indikatoren des Klimawandels und ermahnen uns, aktiv zu werden.



170.000 Menschen haben am ersten Tag das "Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern" unterschrieben - 90.000 mehr als vorausgesagt. Am Ende waren es 1,75 Millionen, die das Volksbegehren unterstützt haben. Eine Sternstunde des Naturschutzes und ein starkes Signal für die Möglichkeit von Veränderungen.



Norbert Schäffer war einer der Initiatoren dieses Volksbegehrens. Als Vorsitzender des "Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern" kennt kaum einer Vögel so gut wie er. Seit Jahrzehnten setzte er sich für ihren Schutz und ihre Erhaltung ein. Unermüdlich sucht er Kontakt zur Politik, zu Verbänden und Bürgern. Dabei scheut er keine Auseinandersetzung. Selbst der "Bayerische Jagdverband" lädt ihn zu Gesprächen ein.