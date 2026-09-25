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Drei Männer sitzen auf Traktoren und fahren einen unbefestigten Weg entlang. Im Hintergrund ist eine weite Landschaft mit Feldern und gelegentlichen Bäumen zu sehen.

Film

Über die Jahre

Zehn überraschende Jahre: Nach dem Aus einer Textilfabrik im Waldviertel müssen sich die Beschäftigten neu orientieren. Ein Dokumentarfilm über Umbrüche, Abschiede und Neuanfänge.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.11.2026
00:30 - 03:35 Uhr

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dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm
Das Bild zeigt ein winterliches Landschaftsbild mit einer alten Textilfabrik. Die Fabrik besteht aus zwei Gebäuden, die teilweise verfallen sind, umgeben von schneebedeckter Fläche und Bäumen im Hintergrund.
Die alte Textilfabrik im Waldviertel ist lange zu
Quelle: Autlook Filmsales/Geyrhalter Film

Als die Fabrik 2004 schließt, beginnt für die Arbeiterinnen und Arbeiter ein neuer Lebensabschnitt. Sie suchen andere Aufgaben, engagieren sich in Vereinen, unterstützen Angehörige und gestalten ihren Alltag neu.

Zwischen Arbeitslosigkeit, ehrenamtlichem Einsatz und neu gewonnener Freizeit verändern sich Lebenswege und Perspektiven. Die Dokumentation begleitet Menschen auf dem Land durch zehn Jahre des Wandels und zeigt: Das Leben geht weiter.

Ein Film von Nicholas Geyrhalter.

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