Film
Über die Jahre
Zehn überraschende Jahre: Nach dem Aus einer Textilfabrik im Waldviertel müssen sich die Beschäftigten neu orientieren. Ein Dokumentarfilm über Umbrüche, Abschiede und Neuanfänge.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.11.2026
- 00:30 - 03:35 Uhr
Als die Fabrik 2004 schließt, beginnt für die Arbeiterinnen und Arbeiter ein neuer Lebensabschnitt. Sie suchen andere Aufgaben, engagieren sich in Vereinen, unterstützen Angehörige und gestalten ihren Alltag neu.
Zwischen Arbeitslosigkeit, ehrenamtlichem Einsatz und neu gewonnener Freizeit verändern sich Lebenswege und Perspektiven. Die Dokumentation begleitet Menschen auf dem Land durch zehn Jahre des Wandels und zeigt: Das Leben geht weiter.
Ein Film von Nicholas Geyrhalter.