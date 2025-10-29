Hauptnavigation

  Stealing Giants – Der grausame Handel mit lebenden Elefanten
Film

Stealing Giants – Der grausame Handel mit lebenden Elefanten

Illegaler Tierhandel im großen Stil: Der Film wirft einen schonungslosen Blick in die Welt des Tierschmuggels, in der es sogar möglich ist, lebende Elefanten herumzufliegen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.10.2025
20:15 - 21:45 Uhr

Seit Jahrzehnten dokumentiert der Tieraktivist und Filmemacher Karl Ammann den illegalen Wildtierhandel. In Begleitung des Regisseurs Laurin Merz führt die investigative Reise nach Namibia.

Dort wurden 22 Elefanten eingefangen und per Frachtflugzeug in Zoos der Vereinigten Arabischen Emirate verschleppt.

Ebenfalls filmen Ammann und Merz den illegalen Elefantenhandel von Laos nach China: Über die grüne Grenze marschieren die gigantischen Tiere ins Verderben. In den chinesischen Zoos werden Elefanten gezwungen, Fußball, Dart und Xylophon zu spielen; ein illegales Geschäft, ohne moralische Grenzen.

"Stealing Giants" zeigt diese grausame Halbwelt, in der Korruption vorherrscht und mit Geld alles möglich ist. Gleichzeitig bekommen die grauen Riesen eine Stimme und dem Publikum bleibt eine Spur Hoffnung.

