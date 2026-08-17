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Film

Stan Rivkin - Der letzte Kopfgeldjäger

Georg Stefan Troller porträtiert den New Yorker Kopfgeldjäger Stan Rivkin, einen Ex-Marine und einen der letzten Vertreter einer Tradition, die bis in den Wilden Westen zurückreicht.‎

Produktionsland und -jahr:
BRD 1985
Datum:
Sendetermin
28.09.2026
01:35 - 02:20 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

New Yorks Stadtteil Brooklyn galt in den 1980er-Jahren als Hotspot der Kriminalität. ‎Ideales Jagdgebiet für Rivkin, den ehemaligen Nahkampfausbilder bei den US-‎Marines. Dieses Mal jagt er Alberto Gonzalez, für dessen Ergreifung 1000 Dollar Prämie ‎winken.

  • Dokumentarfilm von Georg Stefan Troller, BRD 1985

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