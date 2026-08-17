Film
Stan Rivkin - Der letzte Kopfgeldjäger
Georg Stefan Troller porträtiert den New Yorker Kopfgeldjäger Stan Rivkin, einen Ex-Marine und einen der letzten Vertreter einer Tradition, die bis in den Wilden Westen zurückreicht.
- Produktionsland und -jahr:
- BRD 1985
- Datum:
- Sendetermin
- 28.09.2026
- 01:35 - 02:20 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
New Yorks Stadtteil Brooklyn galt in den 1980er-Jahren als Hotspot der Kriminalität. Ideales Jagdgebiet für Rivkin, den ehemaligen Nahkampfausbilder bei den US-Marines. Dieses Mal jagt er Alberto Gonzalez, für dessen Ergreifung 1000 Dollar Prämie winken.
- Dokumentarfilm von Georg Stefan Troller, BRD 1985