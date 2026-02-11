Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Dokumentarfilm
  4. Splitter aus Licht – Weiterleben in Butscha
Ein Mann und eine Frau sitzen eng umschlungen auf einem Bett.

Film

Splitter aus Licht – Weiterleben in Butscha

Wie das Leben weitergeht, wenn die Besatzer abgezogen sind: Der Dokumentarfilm zeigt, wie fünf Überlebende der russischen Besatzung von Butscha versuchen, ihr Leben wiederaufzubauen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.03.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Mehr

dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Dabei sind sie mit Traumata und wachsenden Spannungen in einer sich durch den Krieg radikal verändernden Gesellschaft konfrontiert. Der Dokumentarfilm erzählt von ihren Träumen und Plänen zwischen Trauma und Zukunft in der ukrainischen Stadt Butscha.

Im März 2022 kamen die Filmemacher Mila Teshaieva und Marcus Lenz in jenem Moment nach Butscha, als die russische Armee aus der Stadt zurückgedrängt wurde und die Überlebenden vorsichtig ihre Verstecke verließen. Ihre Kamera hat jenen „Nullpunkt“ festgehalten, als die russischen Kriegsverbrechen in ihrem ganzen Ausmaß sichtbar wurden.

Seither begleiten sie eine Schülerin, einen Stadtbeamten, eine Hausfrau und ein frisch verheiratetes Paar. Taras, Olga, Maxim und Anya durchleben die schmerzhaften Erfahrungen des Kriegs - und dennoch zeigen sie Liebe, Hilfsbereitschaft, Solidarität und Unverwüstlichkeit und sind in der Lage, in den unerträglichsten Momenten Licht zu finden.

Teshaievas und Lenz' erster Film „Leben nach Butscha“ wurde zu einer emotionalen Aufzeichnung des Lebens unmittelbar nach der Kriegskatastrophe. Im Dezember 2022 kehrten die Filmemacher für über zwei Jahre mit ihrer Kamera in die Region Butscha zurück. Taras, Olga, Maxim und Anya bauten bereits ihre Stadt aus den Trümmern wieder auf. Doch wie lässt sich ein Leben wiederaufbauen, wenn die Traumata wachsen und der Krieg im eigenen Land weiter wütet?

Die radikalen Veränderungen einer durch den Krieg geprägten Gesellschaft dokumentierend, ist der Dokumentarfilm „Splitter aus Licht“ eine sehr intime Langzeitbeobachtung im Mehrklang von Konflikten, Hoffnungen und kleinen Erfolgen auf einem schwierigen Weg. Ein Weg, der auch dann noch steinig ist, wenn die aktive Kampfphase zu Ende geht und die kriegsbedingten Spannungen innerhalb der eigenen Gesellschaft zur Herausforderung werden.

„Splitter aus Licht“ ist ein zärtliches Zeitdokument, das von den universellen Langzeitfolgen des Kriegs und von der Suche nach Gerechtigkeit erzählt.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.