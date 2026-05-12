Robert Lembke – Wer bin ich?

Zusammen mit ihr verklagte er seinen Stiefvater wegen Beleidigung und versuchter Erpressung. Dieser erhält eine Haftstrafe und wird später in der Tötungsanstalt Schloss Hartheim ermordet. 1935 wurde Robert Lembke als Halbjude aus dem Fußballverein ausgeschlossen, später wurde er auch von der Wehrmacht ausgeschlossen. 1944 versteckte sich Robert Lembke mit seiner Frau und Tochter bei Verwandten auf dem Bauernhof in Fürhofen und überlebte.



Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Robert Lembke als Journalist, Fernsehmoderator und Geschäftsführer des Deutschen Olympischen Zentrums aktiv. Über seine jüdische Vergangenheit hat er jahrzehntelang geschwiegen, worunter seine Tochter und Enkelkinder gelitten haben.