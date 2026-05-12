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"Robert Lembke – Wer bin ich?": Keyvisual - Bildcollage: Im Vordergrund: Robert Lembke als Moderator der Quizshow "Was bin ich?" auf dem Bildschirm eines 4:3 Fernsehgerätes. Im Hintergrund: Strassenszene mit Panzern, die an zerbombten Häuserfronten vorbeifahren, mittig die Silhouette des Schauspielers Johann von Bülow in der Rolle des Robert Lemke von hinten gesehen, rechts im Bild der Münchner Olympiaturm.

Film

Robert Lembke – Wer bin ich?

Der Film zeichnet den Lebensweg von Robert Lembke, Moderator der Sendung "Was bin ich?", mithilfe von Spielszenen, O-Tönen von Weggefährten und Familienangehörigen nach.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.06.2026
22:25 - 00:00 Uhr

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dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Robert Lembke kam als Robert Weichselbaum auf die Welt. Die Eltern ließen sich 1918 scheiden, der Vater emigrierte als Jude nach Großbritannien. Da Robert die österreichische Staatsbürgerschaft hatte, konnte er den Mädchennamen Lembke seiner Mutter annehmen.

Zusammen mit ihr verklagte er seinen Stiefvater wegen Beleidigung und versuchter Erpressung. Dieser erhält eine Haftstrafe und wird später in der Tötungsanstalt Schloss Hartheim ermordet. 1935 wurde Robert Lembke als Halbjude aus dem Fußballverein ausgeschlossen, später wurde er auch von der Wehrmacht ausgeschlossen. 1944 versteckte sich Robert Lembke mit seiner Frau und Tochter bei Verwandten auf dem Bauernhof in Fürhofen und überlebte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Robert Lembke als Journalist, Fernsehmoderator und Geschäftsführer des Deutschen Olympischen Zentrums aktiv. Über seine jüdische Vergangenheit hat er jahrzehntelang geschwiegen, worunter seine Tochter und Enkelkinder gelitten haben.

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