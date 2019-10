Achtung-Berlin-Festival, April 2017: Maja Classen bei der Premiere ihres Films "Plötzlich ist die Welt ganz klein"

Wie verlief die Recherche zu dem Filmthema?



Ein Großteil der Recherche bestand in meiner persönlichen Erfahrung, die mir nicht nur einen tiefen Einblick in die Thematik, sondern auch einen Vertrauensvorschuss beim Klinikpersonal und bei den Protagonisten verschaffte. 2013 hatte ich bereits einige Wochen mit einem Rekorder O-Töne auf der Station gesammelt und ein 50-minütiges Radiofeature für den Deutschlandfunk erstellt. Produzentin Katharina Herrmann hatte das Feature gehört und fragte mich, ob ich mir vorstellen könne, einen Film zu dem Thema zu machen. Gemeinsam entwickelten wir das Drehkonzept, in dem ich als Ein-Frau-Team arbeiten wollte, so wenig invasiv wie möglich. Das war dann die Bedingung, unter der das Krankenhaus in den Dreh einwilligte. Dieser persönliche Autorenzugang war es auch, der die Dokumentarfilmredaktion von 3sat überzeugte.



War es schwer, Protagonistinnen zu finden, die bereit waren, in Ihrem Film mitzuwirken?



Es war sehr schwer, passende Protagonisten zu finden. Niemand plant eine Frühgeburt, sie kommt plötzlich und unerwartet und löst große Ängste aus. Wenn eine Mutter mit Frühgeburtsbestrebungen ins Krankenhaus kommt, ist sie mit allem möglichen beschäftigt, aber nicht damit, sich filmen zu lassen. Diese Schwierigkeit war uns von Anfang an bewusst. Dennoch war es mir wichtig, diesen Moment vor der Entbindung und auch die Entbindung selbst in den Film einzubeziehen. So planten wir für die Suche nach den Protagonisten sehr viel Zeit ein. Erst nachdem ich vier Wochen lang jeden Tag mit der Kamera im Gepäck in der Klinik war und etliche Vorgespräche geführt hatte, war die erste Familie gefunden. Und dann war bei der Drillingsmutter Aysun die Anspannung vor der Entbindung so groß, dass ich die Kaiserschnitt-Geburt ihrer drei Babys zunächst nur unter Vorbehalt drehen durfte.