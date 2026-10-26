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Film

On/Off the record

Gute Musik braucht Zeit. In ländlicher Idylle, inmitten eines gut funktionierenden Netzwerkes aus befreundeten Musikern und Produzenten, lebt und arbeitet die Band "The Notwist".

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 22.02.2027

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Dokumentarfilm

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50 Jahre - 50 Filme

Anfang der Nullerjahre hat die Band intensiv im Studio an ihrem fünften Album „Neon Golden“ gearbeitet. Bei Erscheinen des Albums 2002 wurden die Band von Publikum, Kritikern und Presse einhellig als „vielleicht bedeutendste deutsche Pop-Gruppe“ (FAZ) und als „deutsches Pop-Ereignis“ (Der Spiegel) gefeiert.

Über einen Zeitraum von mehreren Monaten hat der Münchner Dokumentarfilmer Jörg Adolph die Band beobachtend begleitet. Sein Film zeigt die vertrauliche Situation der Studioarbeit („off the record“), in deren Verlauf komponiert, eingespielt, gehört, bearbeitet, diskutiert, verworfen, ausprobiert und wieder gehört wird. Durch vielschichtige Arrangements werden die Songs bis zum fertigen Album („on the record“) in immer neue Richtungen „geschraubt“. So entsteht abseits von Mainstream und Starallüren eine Musik, die man als „Pop mit Widerhaken“ bezeichnen kann. Parallel zur Studioarbeit konnte Jörg Adolph die Band bei ihrer Suche nach einer geeigneten neuen Vertriebsfirma sowie bei der Präsentation und Vermarktung der fertiggestellten LP/CD beobachten.

Formal grenzt sich der Film von verklärenden Künstlerporträts und intervieworientierten Szenereportagen ab. Durch eine ruhige beobachtende Kamera und eine Bildgestaltung und Montage, die mit der Tonebene des Gezeigten korrespondieren, ist es Jörg Adolph gelungen, den kreativen Prozess der Musikproduktion transparent werden zu lassen.  Der Film wurde 2002 auf der Duisburger Filmwoche gezeigt.

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