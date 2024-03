Christoph Hübner: Adi Kantor lernten wir bei einer ihrer Führungen in der Topographie des Terrors kennen, die uns beeindruckte, weil sie etwas anders war als andere Führungen. Adi Kantor stellte Fragen, die die Zuhörer auf eine persönliche Weise einbezogen. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Adi Kantor aus Israel kam. Um so erstaunter waren wir, als sie uns erzählte, dass sie nach Deutschland gekommen war, um sich mit der Seite der Täter zu beschäftigen. "Wer ist der Mann hinter dem Gewehr?" Das war ihr Ausgangspunkt. Darüber, sagte sie, habe sie in Israel kaum etwas gehört. Und mit dem "Mann hinter dem Gewehr" meinte sie nicht die Zahlen und großen Namen, die man kennt. Sie meinte die Männer in den Polizeibataillonen, in den Staffeln der Waffen-SS et cetera, die auf Fotos aussahen wie ganz normale Männer, wenn sie Feste feierten und Ausflüge machten - Väter und Söhne, die gleichzeitig Familien hatten irgendwo in Deutschland und ihnen nette Postkarten schrieben von ihren Einsatzorten. Die Frage nach diesen Figuren, nach ihrer Rolle in den Todeskommandos und in ihren Familien war der Ausgangspunkt unseres Dialogs. Dass wir Adi Kantor begegneten, ist, so könnte man sagen, ein Geschenk des Zufalls. Dass es im Film zu einer Art Dialog zwischen Kindern und Enkeln der Täter- und Opferseite kommt, hat sich am Ende aber auch durch diejenigen ergeben, die an einem solchen Dialog schon seit vielen Jahren arbeiten und bereit waren, ihre persönliche Geschichte im Film zu erzählen.