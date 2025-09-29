Hauptnavigation

Film

Muhammad Ali - Der lange Weg zurück

Porträt der Boxerlegende Muhammad Ali alias Casius Clay kurz vor seinem ‎Kampf gegen Joe Frazier 1974, der ihn drei Jahre zuvor k. o. gesetzt ‎hatte. Doch Ali teilt auch mit Worten aus.

Produktionsland und -jahr:
BRD 1974
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 28.10.2025

‎"I did it, because they didn't like it", erklärte Muhammad Ali die eigenen verbalen Attacken, die ‎er für seine Gegner, aber auch die Welt bereit hatte, die zu seiner Zeit noch zutiefst von Rassismus geprägt war. Mitreißende Momentaufnahme einer Sportlerkarriere.

