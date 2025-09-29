Film
Muhammad Ali - Der lange Weg zurück
Porträt der Boxerlegende Muhammad Ali alias Casius Clay kurz vor seinem Kampf gegen Joe Frazier 1974, der ihn drei Jahre zuvor k. o. gesetzt hatte. Doch Ali teilt auch mit Worten aus.
- Produktionsland und -jahr:
- BRD 1974
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.10.2025
"I did it, because they didn't like it", erklärte Muhammad Ali die eigenen verbalen Attacken, die er für seine Gegner, aber auch die Welt bereit hatte, die zu seiner Zeit noch zutiefst von Rassismus geprägt war. Mitreißende Momentaufnahme einer Sportlerkarriere.