Die Kamerafrau und Fotografin Elfi Mikesch widmet sich mit ihrem Dokumentarfilm einer der profiliertesten deutschen Künstlerpersönlichkeiten. Der am 2010 verstorbene Regisseur war ein Wandler zwischen den Künsten und Medien. Für sein „innovatives, kompromissloses und oft provokantes Werk“ wurde Werner Schroeter zuletzt 2008 mit dem Sonderpreis der Jury der Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet.



Elfi Mikesch unternimmt mit ihrem Film eine Annäherung an den Menschen Werner Schroeter und sein ebenso vielschichtiges wie komplexes Gesamtwerk. Die Grundlage hierfür sind Photographien, die der Künstler seit 1973 von Weggefährt*innen seines beruflichen und privaten Lebens gemacht hat. Diese Fotos, als integraler Bestandteil des Schroeterschen Œuvres markieren signifikante Schnittstellen, zeigen Passagen eines bewegten Lebens und lassen den Zuschauer mit den Augen des Künstlers sehen.



Neben den Photographien und Interviews mit Werner Schroeter, seinen Freunden und Weggefährten, sind seine filmischen Inszenierungen ein wichtiges Element des Films, die nicht zuletzt in enger Zusammenarbeit mit Elfi Mikesch, Schroeters langjährigen Kamerafrau, Weggefährtin und Freundin entstanden sind.



Seine Welturaufführung feierte "Mondo Lux - Die Bilderwelten des Werner Schroeter" bei der Berlinale 2011. Ebenfalls 2011 eröffnete Mikeschs Film mit großem Erfolg die Duisburger Filmwoche.