Kolyma - Die Straße der Knochen

Der Film lief ziemlich gut, die Zuschauer lobten immer wieder, dass man in dem Film auch lachen oder schmunzeln kann. Sonst wäre das Ganze wahrscheinlich nicht zu ertragen. Diese Leichtigkeit war mein oberstes Ziel von Anfang an. Und von allen Zuschauern waren mir die Russen am spannendsten. Kolyma ist eine offene Wunde in Russland, eine recht schizophrene, weil auch jede russische Familie Kolyma-Opfer zu beklagen hat, und deshalb kamen die Russen fast immer inkognito in die Vorführungen. Mit großer Angst im Gesicht. Sie haben einen Rachefilm erwartet, sagten sie danach. Und ausnahmslos haben sie sich dann in den Diskussionen geoutet und waren dankbar für die Herangehensweise. Manche sprachen sogar davon, dass sie sich das erste Mal nicht schämen mussten. Erstaunlich war auch, dass in jeder Vorführung jemand aus Deutschland war, der etwas mit Kolyma zu tun hat. Ich erinnere mich an einen Mann, der nie zuvor im Kino war, geschweige in einem Dokumentarfilm. Weil er aber gegenüber dem Kino wohnt, hat er das Wort "Kolyma" auf dem Plakat gesehen und kam deshalb in die Vorführung. In der Diskussion erzählte er ziemlich emotional, dass er auf Kolyma als Sohn eines deutschen Kriegsgefangenen geboren wurde und die ersten zehn Jahre seines Lebens dort verbrachte. Im Film erkannte er sogar die Lagersiedlung, wo er einmal war.