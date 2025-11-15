Hauptnavigation

Jazzfieber – The Story of German Jazz

Jazz ist angesagt wie lange nicht mehr. Junge Menschen begeistern sich wieder für swingende Rhythmen und jazzige Grooves. Dabei ist über die Hintergründe dieser Musik nur wenig bekannt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.11.2025
22:00 - 23:30 Uhr

Was ist Jazz? Wie kam diese Musik nach Deutschland? Weshalb sahen die Nazis im Jazz eine Gefahr? Warum wurden jugendliche Anhänger der Swing-Musik in Zwangslager und Jazzmusiker sogar ins KZ verschleppt? Dieser Film macht sich auf die Suche nach Antworten.

