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Zu seinem 70. Geburtstag gibt der Entertainer Helge Schneider auf seine ganz eigenwillige Weise einen bunten, skurrilen und ehrlichen Einblick in sein künstlerisches Universum.

Film

Helge Schneider - The Klimperclown

Einer der vielseitigsten Künstler dieses Landes blickt auf sein Leben zurück: Helge Schneider. Mit seinem Dokumentarfilm gewährt er einen Blick hinter die Kulissen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.07.2026
10:55 - 12:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

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dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Gängige Formate haben ihn nie richtig eingefangen. Er verzichtet bewusst auf klassische Doku-Elemente wie "Talking Heads" und Interviews. Musik durchzieht seinen Film als verbindendes Element und zeigt Helge Schneider als kreativen Freigeist.

Mit seinem Gitarristen und langjährigen Partner Sandro Giampietro verbindet er Originalaufnahmen in Super 8 und VHS mit Spielszenen, Musikclips und Livemitschnitten zu einem facettenreichen Bild. Statt einer chronologischen Biografie entsteht so ein bunter, skurriler und ehrlicher Einblick in sein künstlerisches Universum. Ein Film über einen unkonventionellen Künstler - persönlich, schräg und "ganz Helge".

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