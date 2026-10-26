Heimat ist ein Raum aus Zeit

Es ging mir darum, Geschichte sinnlich erfahrbar zu machen, das braucht diesen breiten und langen Fluss. Auf den man sich allerdings einlassen muss, wenn man verstehen, ihm folgen will. Der Zeitraum, der letztlich umfasst wird, ist durch das vorhandene Material, die Fragmente, Bruchstücke, Scherben bestimmt, welche die Zeiten in den Personen spiegeln. Archäologie der realen Existenz. Das ist mit den späteren Briefen oder Fragmenten genauso, denen Udos, der Jugendliebe meiner Mutter, oder auch ihrem Tagebuch, dem Stückchen O-Ton Heise-Müller.



"Mein Bruder" war etwas Anderes. Ich habe eine Situation organisiert, in der wir miteinander sprechen mussten. Das taten wir sonst eher nicht. Er war schwer krank und ich wollte, dass wir einander sehen und dass etwas Gemeinsames bleibt. Wir sprachen über Verrat. Wir waren da, glaube ich, einander sehr nah. Ein kurzer Besuch.



Wie hast du dir das äußerst vielfältige Material des Familienarchivs erschlossen, und nach welchen Kriterien hast du dann die Auswahl für den Film getroffen?



Alles an privater Post aus Kartons und Kasten wurde zunächst einmal unsortiert und unbewertet abgeschrieben und stur chronologisch sortiert. Was mir von Belang erschien, habe ich mir markiert. Das dauerte knapp ein Jahr. Dazu kamen Teile von Tagebüchern und Texte aus Notizbüchern und Kalendern, die ich parallel gelesen habe, und mir interessante Teile habe ich ebenfalls transkribiert. Das Ganze ergab knapp vierzig Aktenordner.



Es gab ein paar Regeln, die ich mir überlegt hatte, zum Beispiel "keinen Kommentar". Auch, die Frühgeschichte der mütterlichen Linie wegzulassen und diese mit Rosemarie, mit ihrem jugendlichem Tagebuch einzuführen, dem späteren zweiten Kapitel des Films. Der Geschichte einer ersten großen Liebe, Rosemarie im Osten und Udo im Westen. Das war im Grunde linear zu erzählen und damit haben wir den Schnitt des Films begonnen, mit den lachenden Mädchen im Schnee zum Jahreswechsel 1944/45. Liebesgeschichten und plötzlich, eine große Liebe kommt und geht; und dazwischen gibt es auch Affären und entlang dem Älterwerden ein Immermehr an Geschichte, welche die Geschicke der Figuren mehr oder weniger bestimmt, Politik. Selten Momente des Glücks. Es war wichtig, das Leichte und oft Komische vor dem ersten Kapitel zu arbeiten, um nicht - wenn wir chronologisch vorgegangen wären - gelähmt zu sein vom Holocaust, der historisch und im Film ja davor liegt.



Es gab noch die Regel "keine Musik, außer Marika Röck", dieses Lied aus einer Durchhaltekomödie der UFA "Die Frau meiner Träume" mit diesem unglaublich deutschen Text, auch ein Dokument, ein Film, den mein Vater im Lager sehen musste. "Mach dir nichts daraus."



Es gab auch Sachen, die mir auffielen bei der Durchsicht des Materials, zum Beispiel, dass es Entwürfe für Lebensläufe gab. Das hat mich beschäftigt, so etwas fand ich wichtig. In Diktaturen ist immer jedes Detail wichtig. Heute verlangt, kann es dir morgen den Hals brechen. Man muss sehr genau überlegen, was und wie man etwas sagt. Es geht schnell ums Leben. Vielleicht sollte man es nicht sagen, aber dieser Film entstand obsessiv, anfangs über einen ziemlich langen Zeitraum. Und dann wirklich schnell. Ich musste ihn jetzt machen oder hätte es nie getan. Aber er ist nichts Endgültiges, er lässt Raum.



Beeindruckend an dem Film ist unter anderem, dass jedes Kapitel eine eigene filmische Form hat. Entstanden sie schon bei der Beschäftigung mit dem Quellenmaterial oder erst in der Montage?



Es ist eine bei der Montage entstandene Form, es gab keinen Plan es so zu tun.



Es gab mehrere Stadien der Arbeit, eine davon war zum Beispiel, bei dem Film "24h Berlin - Ein Tag im Leben" mitgemacht zu haben, also etliche Jahre früher, aber dort Bilder für meinen Film von 2019 zu drehen, von dem ich damals nur eine ganz vage Vorstellung hatte. Bei dem "24h Berlin"-Film, bei dem ich auch engagiert war, habe ich mir den Bahnhof Ostkreuz ergattert, der wichtigste Umsteigebahnhof von Berlin. Ein Bahnhof, den ich für meinen eigenen Film brauchte. Das wussten die Kameraleute Peter Badel und Börres Weiffenbach. Ich habe daran geglaubt, ohne tatsächlich zu wissen, was ich damit machen werde.



Manche der Orte im Film sind kenntlich gemacht, bei anderen ist die Situierung nicht eindeutig, gerade da, wo sie nicht in Verbindung zum gelesenen Quellenmaterial stehen. Wie hast du deine Bildmotive ausgewählt, da es nicht um Illustrierung geht?



Da fällt mir ein, etwas habe ich sehr früh ganz klar gewusst. Den Text von Heiner Müller "Die Küste der Barbaren". Den hatte ich immer zusammen mit der langen Querfahrt in die Dämmerung gesehen, die in Argentinien gedreht ist. Ein Rest aus meinem Film "Sonnensystem", der auch auf 3sat zu sehen war vor einigen Jahren. Das Bild bezieht sich auf den "Mann im Fahrstuhl" einem Monolog aus Müllers Stück "Der Auftrag", dessen Uraufführung Müller an der Volksbühne 1979 realisiert hatte und währenddessen ich dort ein spannendes Theaterpraktikum hatte. Ein Stück um eine gescheiterte Revolution nach Anna Seghers.



Es spielte eine große Rolle, beim Dreh im Februar 2018, dass wir praktisch keine, speziell für bestimmte Textpassagen bestimmte Bilder gesucht und gedreht haben, bestenfalls Ungefähres. Mit einer Ausnahme. Das Drehen selbst war unglaublich frei und assoziativ. Nach einem Jahr Transkript dieser Textmassen und jetzt mit allem gleichzeitig als großem wirren Haufen im Kopf.



Im Schnitt entdeckten wir dann Beziehungen zwischen den Bildern und den Texten. Dabei half, dass wir so unglaublich frei und assoziativ gedreht hatten.



Die Ausnahme war Dresden. Ich hatte ursprünglich gedacht, es könnte möglich sein, den Tagebucheintrag zum 13. Februar 1945 direkt nachzuvollziehen, Straße für Straße. Wir haben uns das alles angesehen und es war lächerlich, so wie "history". Dann habe ich dieses Fernheizungsrohr entlang der Straße gefunden. Das war das Gegenteil. Hohe Konzentration der präzisen Beschreibung, ein sehr sachlicher Ton des Vortrags dieser emotional berührenden Schilderung entlang eines Fernheizungsrohrs durch eine verkommene Landschaft.



In welcher Phase der Arbeit fiel die Entscheidung zwischen Farbe oder Schwarz-Weiß und wovon hing sie ab?



Das stand von Anfang an für mich fest, die Dokumente farbig, die Landschaften Schwarz-Weiß. Jede Antwort darauf, auf die man wiederum mit Aha antworten kann, ist falsch. Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht ganz. Das braucht keine Begründung. Es hing von nichts ab und ist so. Wenn ich das infrage stelle, stelle ich den Film infrage.



Gibt es Material in deinem Familienarchiv, das nicht Eingang in den Film gefunden hat, dass du aber gerne noch verarbeiten möchtest?



Verarbeiten ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Es gibt natürlich mehr Personen jenseits des familiären Kreises mit interessanter Post, um das mal flapsig zu sagen. Und auch innerfamiliär sind zum Bespiel die Geschwister meiner Eltern nicht erwähnt. Das ist einerseits schade, weil es noch einmal ganz andere Linien und Konflikte aufzeigen könnte, andererseits war die Konzentration notwendig um das Ganze überhaupt erzählen zu können. Ich muss jetzt erst einmal etwas ganz Anderes machen und dann werde ich mich wieder darum kümmern.



Interview: Udo Bremer, 3sat (2020)