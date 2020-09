Heimat ist ein Raum aus Zeit

Der Film gibt Einblicke in deine Familiengeschichte, die sich über ein Jahrhundert erstreckt. Was hat, nach vielen Filmen, in denen du dich anderen Menschen gewidmet hast, den Ausschlag gegeben, dich deinen eigenen Vorfahren zu widmen und so weit in die Vergangenheit zu gehen? Und waren deine Filme "Vaterland" von 2002 über eine Phase der Geschichte deines Vaters, und "Mein Bruder - We'll Meet Again" von 2005 bereits Vorarbeiten für diesen Film?