Film
Hape Kerkeling – Total normal
Hape Kerkeling hat Fernsehgeschichte geschrieben: mit Kultfiguren, verblüffenden Aktionen und immer neuen Rollen. Eine Reise durch Leben, Karriere und deutsche TV-Geschichte.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.10.2026
- 22:00 - 23:30 Uhr
Die Dokumentation folgt Hans-Peter Kerkeling zu den prägenden Stationen seines Lebens: vom Ruhrgebiet über Amsterdam bis auf den Jakobsweg. Weggefährten, Freunde und Kritiker erzählen von seinem außergewöhnlichen Werdegang.
Als Königin Beatrix fuhr er vor Schloss Bellevue vor, als Horst Schlämmer machte er Wahlkampf: Hape Kerkeling hat sich immer wieder neu erfunden und Fernsehgeschichte geschrieben. Der Film ist eine Reise zu Freunden und Feinden sowie eine unterhaltsame Tour durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Zu Wort kommen unter anderen Campino, Anke Engelke, Günther Jauch, Angelika Milster, Rosa von Praunheim, Tahnee, Isabel Varell, Otto Waalkes, Julius Weckauf und Judy Winter.