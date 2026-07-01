Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Dokumentarfilm
  4. Gefährlich nah - Wenn Bären töten
"Gefährlich nah - Wenn Bären töten": Key Visual/Cover Einzelstück mit Typo zu "Gefährlich nah - Wenn Bären töten". Im April 2023 wird ein 26-jähriger Jogger im Trentino von einem Bären getötet. Das tragische Ereignis lässt den seit Jahren schwelenden Streit zwischen Tierschützern und Einheimischen eskalieren. Der Dokumentarfilm geht dem Konflikt auf den Grund und zeigt eindrucksvolle Aufnahmen der Bären im Alpenraum.

Film

Gefährlich nah - Wenn Bären töten

25 Jahre nach der Wiederansiedlung der Bären im Trentino leben Mensch und Raubtier so nah zusammen wie nirgendwo sonst. 2023 wird ein 26-jähriger Jogger bei einem Bärenangriff getötet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.07.2026
20:15 - 21:50 Uhr

Mehr

dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Grimme-Preisträger Andreas Pichler begleitet in dem Dokumentarfilm "Gefährlich nah – Wenn Bären töten" die Bären-Spezialeinheit der Forstwache im Trentino und zeigt den heftigen Konflikt zwischen Tierschützern und der Bevölkerung vor Ort.

Die Bärin, die den Jogger Andrea Papi getötet hat, ist die Problembärin Gaia (JJ4), die den heimischen Förstern bereits bekannt ist. Ein früherer Abschussbefehl wurde jedoch nach einer Klage von Tierschützern aufgehoben. Während fieberhaft nach JJ4 gesucht wird, eskaliert der Streit über den Umgang mit dem Tier: In der Bevölkerung wächst die Forderung nach einem Abschuss, während Tierschützer diesen mit allen Mitteln verhindern wollen.

Dank eines einzigartigen Zugangs zur 20-köpfigen Spezialeinheit der Forstwache im Trentino spürt der Dokumentarfilm den Bären in eindrucksvollen Naturaufnahmen nach und zeichnet ein differenziertes Bild des Zusammenlebens von Mensch und Tier.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.