Gefährlich nah - Wenn Bären töten

Die Bärin, die den Jogger Andrea Papi getötet hat, ist die Problembärin Gaia (JJ4), die den heimischen Förstern bereits bekannt ist. Ein früherer Abschussbefehl wurde jedoch nach einer Klage von Tierschützern aufgehoben. Während fieberhaft nach JJ4 gesucht wird, eskaliert der Streit über den Umgang mit dem Tier: In der Bevölkerung wächst die Forderung nach einem Abschuss, während Tierschützer diesen mit allen Mitteln verhindern wollen.



Dank eines einzigartigen Zugangs zur 20-köpfigen Spezialeinheit der Forstwache im Trentino spürt der Dokumentarfilm den Bären in eindrucksvollen Naturaufnahmen nach und zeichnet ein differenziertes Bild des Zusammenlebens von Mensch und Tier.