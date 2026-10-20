Film
Gambling, Gods and LSD
18 Monate lang reiste der Dokumentarfilmer Peter Mettler von seiner Heimatstadt Toronto nach Las Vegas und von dort über die Schweiz nach Indien, immer offen für spontane Begegnungen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.11.2026
- 22:25 - 01:20 Uhr
Er traf Suchende verschiedenster Herkunft und Überzeugung. Unter anderen begegnete Mettler einem ehemaligen Fixerpaar in Zürich, fundamentalistischen Christen in Toronto, Pilgern in Dharmasthala und einer Amerikanerin, die von Gott besucht worden ist.
Gemeinsam ist ihnen die Sehnsucht nach bewusstseinserweiternden Rauschzuständen.
In dem essayistischen Dokumentarfilm "Gambling, Gods und LSD" werden die Gespräche Peter Mettlers mit seinen Protagonisten von halluzinativen Bildern kommentiert, aufgenommen beispielsweise bei einer Hotelsprengung in Las Vegas, bei unterirdischen Nukleartests in der Wüste Nevadas und auf Alpengletschern in der Schweiz. Dadurch wird Mettlers Film selbst zu einer Art Rauschmittel, das die Zuschauer drei Stunden lang Schauen, Staunen und Wegtauchen lässt.