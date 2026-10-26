Fremde Kinder: Happy End

Mit Altmetall lassen sich schließlich ein paar Hrywnja verdienen. Zuhause sitzt einer vom Sozialamt und redet: über Erziehungsheime, Mutters Gesundheit, über Schulden und wo eigentlich Papa ist. Anton ist lieber draußen, fährt Straßenbahn und trinkt geschüttelte Cola.



Antons Familie ist eine der vielen Problemfamilien der damaligen Millionenmetropole - arbeitslos, tief verschuldet und ohne Perspektive. Trotz der schwierigen Situation ist Anton unbekümmert. Bis ein Mann vom Jugendamt kommt und ankündigt, dass er seiner Mutter weggenommen und in ein Erziehungsheim gesteckt werden soll.



In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hielten sich in den Zehnerjahren viele "Metallkinder" mit dem Sammeln und Weiterverkaufen von recyclebaren Altmetallen, Glas und Papier über Wasser. Der renommierte Autor Stanislaw Mucha hat mit Gespür für seine Protagonisten einen Dokumentarfilm gedreht, der von Empathie und einem hintergründigen Blick geprägt ist. Der Film wurde 2012 auf der Duisburger Filmwoche gezeigt.