Fremde Kinder: Der Vorführer

Den Job als Filmvorführer hat Rakib schon mit sieben Jahren begonnen, und eigentlich teilt er ihn sich mit seinem großen Bruder. Doch der Ältere muss meist lernen oder geht lieber mit seinen Kumpels aus. Im Kino gilt er als unzuverlässig, was Rakib sehr ärgert, denn dann muss er wieder einspringen. Die Mutter ist zwar voller Stolz über das gekonnte Hantieren der großen Bollywoodfilmrollen ihres Jüngsten, manchmal überfordert sie ihn aber auch. Dann herrscht Streit in der Familie, und Rakib bricht in Tränen aus. Trost vor den Alltagsorgen und Widrigkeiten einer gespaltenen Famlilie findet das Kind dann nur in der Traumwelt des Films - in Bangladesch wie überall auf der Welt.