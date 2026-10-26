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Fremde Kinder: Alle Kinder bis auf eines

Karcsi, ein Roma-Junge aus einem Dorf unweit des ungarischen Plattensees, starb 2006, kurz vor seinem 10. Geburtstag an einer Lungenembolie. Es sind nun seine Freunde, die seine Geschichte erzählen.

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 22.02.2027

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Dorfkindheit in der ungarischen Provinz der Nullerjahre: Raufen, Radfahren und in Autowracks auf Gorilla-Jagd gehen macht den idyllisch anmutenden Alltag der Kinder aus. Doch ihre halbwegs heile Welt beginnt sich aufzulösen. Ihr Freund Karcsi ist tot. Alles begann damit, dass er einen Zahn verlor.

Karcsi war einer, der Löwen und Elefanten liebte. Einer, der Worte absichtlich komisch aussprach. Einer, den alle in der Klasse mochten. Karcsi wollte Arzt werden und ein Medikament erfinden, das alle Krankheiten heilen sollte. Die Erinnerungen und Phantasie der Kinder mischen sich zu einer vielstimmigen Erzählung von ihrem Freund und ihren eigenen Empfindungen und Vorstellungen.

Den Filmemachern Andreas Bolm und Noëlle Pujol gelingt ein vielschichtiges Erzählen von Kindheit und Tod, von Realität und Phantasie gleichermaßen, zärtlich und doch ganz unsentimental. Der Film wurde 2008 auf der Duisburger Filmwoche gezeigt. 

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