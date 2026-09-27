Film
Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen
Ein vielschichtiges Porträt der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek: Der Dokumentarfilm verknüpft Werk, Biografie und Zeitgeschichte und nähert sich ihrer Kunst auf besondere Weise.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.10.2026
- 11:20 - 13:00 Uhr
Historische Ereignisse, politische Debatten und literarische Texte treten in Dialog. Von 1969 bis ins Jahr 2004 begleitet der Film die Autorin und macht ihren künstlerischen Schaffensprozess nachvollziehbar. Biografie und Werk werden eng miteinander verwoben.
Elfriede Jelinek ist in Archivaufnahmen zu sehen und in der Gegenwart ausschließlich aus dem Off zu hören. Neue Aufnahmen von für ihr Werk bedeutenden Orten sowie sparsam eingesetzte Interviews ergänzen das assoziative Porträt, das das umfangreiche Schaffen der Autorin aus Lyrik, Prosa, Hörspielen, Theaterstücken, Essays, Libretti, Drehbüchern und Übersetzungen beleuchtet.
Der Dokumentarfilm "Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen" wurde unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis 2023 und dem Österreichischen Filmpreis 2023 als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.