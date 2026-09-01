Film
Dirty Money – Geldwäsche Paradies Deutschland
Deutschland gilt als Hotspot für Geldwäsche: Milliarden aus Drogenhandel, Terrornetzwerken und organisierter Kriminalität fließen täglich in die legale Wirtschaft.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.09.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Der Dokumentarfilm "Dirty Money – Geldwäsche-Paradies Deutschland" verfolgt die Spur des schmutzigen Geldes. Er zeigt die Methoden der Geldwäscher und begleitet Ermittler von BKA, Zoll und Steuerfahndung bei ihrer aufwendigen Fahndungsarbeit.
Über Geldkuriere, Nobelrestaurants und Immobilien-Investments gelangt illegales Geld ins System. Der Film zeigt, warum Deutschland als Geldwäsche-Paradies gilt, wo Ermittler an Grenzen stoßen und wie kriminelle Gelder Terrorismus und Kriege begünstigen. Deutlich wird auch, welche Folgen das für Gesellschaft und Wirtschaft hat und warum Geldwäschebekämpfung eine Frage der nationalen Sicherheit ist.