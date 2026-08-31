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"Dirty Money - Geldwäsche Paradies Deutschland": Der Film zeigt, wie Milliarden aus Drogenhandel, Terrornetzwerken und organisierter Kriminalität täglich in den deutschen Wirtschaftskreislauf fließen. Der Film verfolgt die Spur des schmutzigen Geldes, enthüllt Tricks der Geldwäscher und gewährt exklusive Einblicke in die Arbeit von BKA, Zoll und Steuerfahndung. Eindrücklich wird klar, warum konsequente Geldwäschebekämpfung mehr ist als Finanzpolitik – sie ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Keyvisual mit Schriftzug "Dirty Money - Geldwäsche Paradies Deutschland".

Film

Dirty Money – Geldwäsche Paradies Deutschland

Deutschland gilt als Hotspot für Geldwäsche: Milliarden aus Drogenhandel, Terrornetzwerken und organisierter Kriminalität fließen täglich in die legale Wirtschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.09.2026
20:15 - 21:45 Uhr

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dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Der Dokumentarfilm "Dirty Money – Geldwäsche-Paradies Deutschland" verfolgt die Spur des schmutzigen Geldes. Er zeigt die Methoden der Geldwäscher und begleitet Ermittler von BKA, Zoll und Steuerfahndung bei ihrer aufwendigen Fahndungsarbeit.

Über Geldkuriere, Nobelrestaurants und Immobilien-Investments gelangt illegales Geld ins System. Der Film zeigt, warum Deutschland als Geldwäsche-Paradies gilt, wo Ermittler an Grenzen stoßen und wie kriminelle Gelder Terrorismus und Kriege begünstigen. Deutlich wird auch, welche Folgen das für Gesellschaft und Wirtschaft hat und warum Geldwäschebekämpfung eine Frage der nationalen Sicherheit ist.

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