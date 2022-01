Mit wenig bekanntem Archivmaterial zeichnet der Dokumentarfilmer Asif Kapadia den Aufstieg und Fall des Ausnahmefußballers Diego Maradona (1960-2020) nach, der in Neapel wie ein Gott verehrt und geliebt wurde. Eine Liebe, die den Argentinier erdrücken sollte.



Nach mehreren Verletzungspausen und mit dem Ruf, lieber Party zu machen, als auf dem Rasen zu stehen, hatte Maradona in den 1980er-Jahren den FC Barcelona für den SSC Neapel verlassen, der in dieser Zeit ohne sportliche Erfolge gewesen war. Auf den ersten Blick ein Abstieg. Doch 1987 wurde der Klub mit Maradona als treibender Kraft erstmals in seiner Geschichte italienischer Meister.



Ganze sieben Jahre sollte der neapolitanische Fußballrausch mit seiner Hilfe dauern. Doch dann geriet der neue Stadt-Heilige in die Drogenabhängigkeit und ins Straucheln. Aus dem genialen Torjäger wurde unversehens ein Gejagter.