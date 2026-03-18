Die Honigfalle – Eine wahre Geschichte über Liebe, - Lügen und das FBI

Seine Karriere als Rapper begann in Berlin Anfang der Nullerjahre. In seinen Texten verarbeitete der Sohn einer Deutschen und eines Ghanaers persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus. Seine Laufbahn als Rapper beendete er 2010. Zuvor war er zum Islam konvertiert.



Denis Cuspert wurde als Rekrutierer der Terrormiliz Islamischer Staat schnell zum "Star" diverser Social-Media-Videos, die eine wichtige Rolle für die Propaganda des IS spielten und zeigen, wie sich der IS Erzählstrategien westlicher Medien aneignete.



Im Auftrag des FBI stellte die junge deutschsprachige Übersetzerin Daniela Greene online Kontakt zu Cuspert her, um seine Aktivitäten zu beobachten. Doch sie verliebte sich in ihn und setzte sich nach Syrien ab, wo sie Cuspert heiratete. 2018 soll Cuspert bei einem Drohnenangriff getötet worden sein, Daniela Greene gelang zuvor die Rückkehr in die USA.