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Film

Die Honigfalle – Eine wahre Geschichte über Liebe, - Lügen und das FBI

Eine Geschichte über Propaganda und Manipulation: die der Radikalisierung des Berliners Denis Cuspert - vom Gangster-Rapper "Deso Dogg" zum Rekrutierer des Islamischen Staats.

Produktionsland und -jahr:
USA 2024
Datum:
Sendetermin
08.04.2026
20:15 - 21:35 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Denis Cuspert, geboren 1975 in Berlin, wand sich nach gescheiterten Karrieren als Rapper und MMA-Kämpfer dem Salafismus zu und schloss sich den Dschihadisten in Syrien an. Auf ihn setzte das FBI eine junge Übersetzerin an, die zur Überläuferin wurde.

Seine Karriere als Rapper begann in Berlin Anfang der Nullerjahre. In seinen Texten verarbeitete der Sohn einer Deutschen und eines Ghanaers persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus. Seine Laufbahn als Rapper beendete er 2010. Zuvor war er zum Islam konvertiert.

Denis Cuspert wurde als Rekrutierer der Terrormiliz Islamischer Staat schnell zum "Star" diverser Social-Media-Videos, die eine wichtige Rolle für die Propaganda des IS spielten und zeigen, wie sich der IS Erzählstrategien westlicher Medien aneignete.

Im Auftrag des FBI stellte die junge deutschsprachige Übersetzerin Daniela Greene online Kontakt zu Cuspert her, um seine Aktivitäten zu beobachten. Doch sie verliebte sich in ihn und setzte sich nach Syrien ab, wo sie Cuspert heiratete. 2018 soll Cuspert bei einem Drohnenangriff getötet worden sein, Daniela Greene gelang zuvor die Rückkehr in die USA.

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