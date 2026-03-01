#saytheirnames leuchtet vom Vordach der „Initiative 19. Februar Hanau“ und wurde bundesweit zu einem wichtigen Slogan im Kampf gegen Rassismus.

Der Täter, ein 43-jähriger Rechtsextremist, tötete an zwei Tatorten gezielt neun Menschen mit Migrationsbiografie: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov.



Der Notruf war in der Tatnacht nicht durchgängig erreichbar. Vermutlich verhinderte ein verschlossener Notausgang an einem der Tatorte die Flucht mehrerer Opfer. Die Angehörigen waren es selbst, die diese Mängel aufdeckten und in die Öffentlichkeit brachten.



Der Dokumentarfilmer Marcin Wierzchowski begleitet die Angehörigen seit dem Tag des Anschlags auf ihrem Weg durch Trauer und Verlust und bei ihrem Kampf um Aufklärung und eine angemessene Erinnerungskultur. Sein Film "Das Deutsche Volk" macht den strukturellen Rassismus sichtbar, der sich nicht nur in der Tat selbst, sondern auch im Umgang der Behörden mit den Betroffenen zeigt. Während Politiker nach den richtigen Worten suchen und viele Fragen zur Tat unbeantwortet bleiben, übernehmen die Hinterbliebenen selbst die Aufklärung. Gemeinsam mit der Recherchegruppe "Forensic Architecture" rekonstruieren sie die Nacht des Anschlags, stellen sich gegen das Vergessen und fordern Konsequenzen.



Marcin Wierzchowski, 1984 in Warschau geboren, studierte Philosophie in Frankfurt am Main und Freie Bildende Kunst mit dem Schwerpunkt Film an der Kunsthochschule in Mainz. Sein erster Film "Hanau - Eine Nacht und ihre Folgen" wurde 2022 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Sein erster Langfilm "Das deutsche Volk" feierte Premiere auf der Berlinale 2025 und wurde im selben Jahr mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hessischen Filmpreis und dem Dokumentarfilmpreis des Goethe-Instituts beim "42. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest".

