In Einzimmerwohnungen leben die vier Hauptakteure des Films: Hans Joachim, Natalya, Olga und Silvio. Mehr schlecht, als recht. Heimatlos. Einsam. Suchend. Es werden Geschichten erzählt von Schuld und Sühne. Hoffnungen sind nur was für Träumer.



Hans-Joachim träumt von seiner großen Liebe und macht Jagd auf einen anonymen Anrufer. Silvio zerschießt in einer ehemaligen Sowjetkaserne die Lampen und berichtet aus seiner kaputten Kindheit. Olga will zurück ins zerbombte Grosny, allein zu sein ist schlimmer als der Krieg. Natalya reinigt ihren Körper mit Brennnesseln und Schnee. Die Kamera nimmt sie in ihren engen Wohnungen aus extremer Nähe auf. Auch in heiklen Momenten geht sie nicht auf Abstand.



Die beiden Dokumentarfilmer Stefan Kolbe und Chris Wright bringen mit ihrem Dokumentarfilm die prekäre Lage im gesellschaftlichen Abseits, Verlorenheit, Verzweiflung und existentielle Einsamkeit nahe. Der Film wurde 2007 auf der Duisburger Filmwoche gezeigt und kontrovers diskutiert.