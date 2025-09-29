Film
Begegnung im Knast
Um der steigenden Jugendkriminalität zu begegnen, konfrontiert der US-Staat West Virginia jugendliche Insassen von Erziehungsanstalten mit Schwerverbrechern. Diese nehmen die Aufgabe ernst.
- Produktionsland und -jahr:
- BRD 1981
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.10.2025
Die massiven Abschreckungsmaßnahmen sollen den Jugendlichen verdeutlichen, welche Zukunft sie zu erwarten haben. Denn ihre "Trainer" plaudern nicht nur aus dem Nähkästchen, sie lassen ihre Schützlinge auch anderweitig ihr Know-how spüren - bis zur Demütigung.