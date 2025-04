Anne Frank wird 1929 in Frankfurt geboren, in einer Zeit, in der der wachsende Nationalsozialismus das Leben für die jüdische Bevölkerung unerträglich macht. Annes Eltern ziehen mit ihren beiden Töchtern nach Amsterdam. Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 1940 kapituliert die niederländische Armee: Nach und nach erlassen die Besatzer immer mehr Gesetze, die den Jüdinnen und Juden das Leben erschweren – sie dürfen unter anderem keine Parks, Kinos oder Läden mehr betreten.



Die Restriktionen und Gefahren werden immer bedrohlicher, sodass die Familie Frank im Frühjahr 1942 in einem Versteck untertaucht. In diesem Hinterhaus schreibt Anne Frank Tagebuch über die Ereignisse im Versteck, aber auch über ihre Gefühle und Gedanken. Ihr Schreiben hilft ihr, die Zeit im Verborgenen zu überstehen.