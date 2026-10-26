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Film

Above and Below

April lebt in der Wüste von Utah, wo sie für die Übersiedlung auf den Mars trainiert. Daves Zuhause ist ein Bunker in Kalifornien. Rick und Cindy leben in der Kanalisation von Las Vegas.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Schweiz 2015
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 22.02.2027

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Dokumentarfilm

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50 Jahre - 50 Filme

Ein Paar in den Flutkanälen am Rande von Las Vegas, ein spiritueller Einzelgänger in der Wüste Kaliforniens und eine Veteranin in Vorbereitung auf eine Marsexpedition leben Amerikas Wachtraum. Aus Verstecken unterhalb der Wahrnehmungsgrenze ihrer Mitmenschen senden sie diffuse Signale.

Nicolas Steiners vielfach preisgekrönter Dokumentarfilm "Above and Below" ist ein Trip durch eine apokalyptisch anmutende Welt voller Herausforderungen und Schönheit. Der Abschlussfilm an der Filmhochschule Ludwigsburg dokumentiert den Niedergang der USA aus verschiedenen Perspektiven und vermittelt ihn auf einfühlsame und menschliche Weise.

Der audiovisuell einnehmender Dokumentarfilm war weltweit auf mehr als 30 Filmfestivals zu sehen und wurde mit über einem Dutzend Preisen ausgezeichnet, darunter drei beim Schweizerischen Filmpreis. Beim Deutschen Filmpreis 2016 gewann er zwei Lolas. "Above and Below" ist der erste Dokumentarfilm, der mit einer Lola für die Beste Kamera ausgezeichnet wurde; bisher ging dieser Preis ausschließlich an Spielfilme. Der Film wurde 2015 auf der Duisburger Filmwoche gezeigt.

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